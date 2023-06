The Crew Motorfest: Fahrzeuge aus The Crew 2 übertragbar laut Gerücht

Autor:, in / The Crew Motorfest

Laut neuen Gerüchten wird es im Open-World-Rennspiel The Crew Motorfest möglich sein, Fahrzeuge aus The Crew 2 zu übertragen.

The Crew Motorfest ist einer der großen Ubisoft-Titel, die noch dieses Jahr erscheinen sollen. Im dritten Teil der Open-World-Rennspiel-Reihe verschlägt es Spieler auf die Hawaii-Insel O’ahu.

Wie jetzt der Gaming-Insider Tom Henderson berichtet, werden Spieler in Motorfest die Möglichkeit haben, ihre Autos und Zubehör aus The Crew 2 zu übertragen. Wer möchte, muss zum Start also nicht bei null anfangen.

Laut anderen Quellen wird der insgesamt 566 Fahrzeuge umfassende Fuhrpark von The Crew Motorfest zu 80 bis 90 Prozent mit dem des Vorgängers übereinstimmen. Enthalten sind verschiedene Autos, Motorrädern, Boote und Flugzeuge.

Da das Rennspiel auf dem kommenden Ubisoft Forward-Event am 12. Juni vertreten sein wird, sind schon bald neue Informationen von offizieller Seite zu erwarten.

The Crew Motorfest erscheint 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.