The Crew Motorfest: Franchise feiert 50 Millionen Spieler mit diesem Auto

Das Franchise feiert 50 Millionen Spieler und verschenkt den Bugatti Veron Edition One in The Crew Motorfest.

Seinen zweiten Geburtstag feiert The Crew Motorfest, der aktuelle Teil der Rennspielreihe, in dieser Woche.

Stephane Beley Managing Director bei Ivory Tower, machte dazu passend die Ankündigung, dass die Franchise offiziell die Marke von über 50 Millionen Spielern überschritten hat.

Um das zu feiern, könnt ihr euch in dieser Woche im Spiel den Bugatti Veron Edition One als Geschenk abholen.

Darüber hinaus wurde für den 16. Oktober ein The Crew Showcase angekündigt, es soll das größte der Franchise werden, wie Beley betont.