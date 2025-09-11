The Crew Motorfest: Franchise feiert 50 Millionen Spieler mit diesem Auto

Seinen zweiten Geburtstag feiert The Crew Motorfest, der aktuelle Teil der Rennspielreihe, in dieser Woche.
Stephane Beley Managing Director bei Ivory Tower, machte dazu passend die Ankündigung, dass die Franchise offiziell die Marke von über 50 Millionen Spielern überschritten hat.
Um das zu feiern, könnt ihr euch in dieser Woche im Spiel den Bugatti Veron Edition One als Geschenk abholen.
Darüber hinaus wurde für den 16. Oktober ein The Crew Showcase angekündigt, es soll das größte der Franchise werden, wie Beley betont.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Muss ich heute Abend mal reinwerfen. Wollte schon länger mal wieder reinschauen
Mega Meilenstein – 50 Millionen Spieler sind beeindruckend, und das genannte Auto als Jubel-Goodie macht’s noch fetter! 🎉 Wer weiß, vielleicht kommt demnächst noch mehr Exclusive-Content oder Giveaways zum Feiern?
Ich hatte es für einen Euro mal mitgenommen, aber noch nicht gestartet.
Bisher hab ich es noch nicht gezockt, 50 Millionen Spieler sind aber eine Hausnummer.
Stärker Meilenstein, Glückwunsch 🥳.