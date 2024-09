The Crew Motorfest: Größtes Update zum Geburtstag

Autor:, in / The Crew Motorfest

Im Zuge des The Crew Showcase 2024 hat Ubisoft neue Informationen zur Zukunft der The Crew-Marke geteilt, darunter die Gameplay-Enthüllung mehrerer Elemente des umfangreichen Inhaltsupdates für Year 2 von The Crew Motorfest.

Das Entwicklerteam von Ubisoft Ivory Tower gab einen umfassenden Überblick über den geplanten Start von Year 2 am 6. November mit dem Launch von Saison 5 und der Premiere eines neuen kostenlosen Schauplatzes, der allen Spielerinnen und Spielern kostenlos zur Verfügung steht: die Insel Maui.

Während des Showcases hat das Entwicklerteam auch sein Engagement zum Ausdruck gebracht, den langfristigen Zugang zu The Crew 2 und The Crew Motorfest sicherzustellen.

Beide Spiele werden in den nächsten Jahren spielbar bleiben und einen Offline-Modus enthalten, der in der Zukunft eingeführt wird. Spielerinnen und Spieler, die sich bislang noch nicht hinter das Steuer gesetzt haben, können von den größten Rabattangeboten profitieren, die es je für The Crew 2 (ab 1 € für eine begrenzte Zeit) und The Crew Motorfest (bis zu 70 % Rabatt) gab.

Außerdem erhalten alle The Crew 2-Spielerinnen und -Spieler für nur einen Crew Credit Zugang zu vier Fahrzeugen, mit denen sie ihre Abenteuer zu Lande, zu Wasser und in der Luft beginnen können.

Ab dem 6. November können alle Spieler von The Crew Motorfest die Insel Maui kostenlos bereisen. Sie bietet über 100 km² reinen On- und Off-Road-Spaß, was fast 50 % der Größe von O’ahu entspricht.

Der Wechsel von einer Insel zur anderen wird ein nahtloses Erlebnis sein, da Maui über eine neue Brücke ohne Ladebildschirm auf dem See-, Luft- oder Straßenweg erreichbar sein wird. Dieser neue Spielplatz soll die lebendige Mischung der Kulturen repräsentieren, die Maui ist, und alte hawaiianische Traditionen mit modernen Einflüssen vermischen.

Spielerinnen und Spieler werden die Straße nach Hana, üppige Bambuswälder, faszinierende Wasserfälle und schmale Brücken entdecken, die die Naturwunder Mauis präsentieren.

Sie werden auch die Schönheit des Kaihalulu-Strandes mit seinem glühend roten Sand erleben und den legendären Haleakalā-Nationalpark, das „Haus der Sonne“, erkunden können!

Das pulsierende Herz der Insel, Kahului, bietet ein lebendiges Stadtzentrum, einen Tiefseehafen und grüne Vororte, die es zu erkunden gilt. Maui lockt mit endlosen Entdeckungen und aufregenden motorisierten Abenteuern.

Season 5 ist die erste der drei im Year 2 hinzugefügten Seasons, vollgepackt mit kostenlosem, frischem automobilem Nervenkitzel. Sie markiert die Rückkehr der beliebten „Made in Japan“-Playlist, wobei Volume 2 brandneue Neon-Rennen, Events und Orte einführt.

Neue Street Racer sind auf dem Festival eingetroffen, und sie sind entschlossen, den Asphalt zu dominieren und die Spielerinnen und Spieler auf die Probe zu stellen!

Sobald alle Hauptevents bewältigt sind, schalten die Spieler das Rivals Race Board frei und treten in dynamischen Eins-gegen-Eins-Rennen auf den offenen Straßen beider Inseln gegeneinander an. Aber das ist erst der Anfang! Für Saison 5 sind wochenlange Inhalte geplant, mit neuen Herausforderungen, Autokulturthemen und aufregenden Fahrzeugen, die es in der Season zu sammeln gilt.

Und schließlich wird das Year-2-Update mit The Chase Squad auch erstklassige PVE-Inhalte bringen, einer neuen Motorfest-Variante des Verfolgungsjagd-Gameplays.

Als Mitglieder der Verfolgertruppe beherrschen die Spielerinnen und Spieler die Kunst der Verfolgungsjagd und begeben sich auf eine adrenalingeladene Reise, auf der sie ihre Rivalen in intensiven Verfolgungsjagden über die Inseln jagen, überlisten und ausmanövrieren.

Der französische Künstler Carpenter Brut hat mit Death Racer einen exklusiven Track geschaffen, der diese nächtlichen Verfolgungsjagden anheizt und die Spieler bei der Verfolgung ihrer Rivalen auf den Inseln O’ahu und Maui auf Trab hält. Dieser Original-Soundtrack wird im kommenden Herbst auf allen digitalen Plattformen erhältlich sein.

Das Chase Squad-Erlebnis wird im Year 2 Pass enthalten sein, der am 6. November erhältlich sein wird. Es wird auch Teil der aufgefrischten Gold- und Ultimate-Editionen von The Crew Motorfest sein, die am selben Tag erhältlich sind. Der Year 2 Pass schaltet insgesamt 20 zusätzliche Fahrzeuge frei: 9 Fahrzeuge werden vom ersten Tag an verfügbar sein, davon 7 als Teil des Chase Squad-Erlebnisses, während die restlichen 13 Fahrzeuge im Laufe des Jahres in monatlichen Drops veröffentlicht werden.

