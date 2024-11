The Crew Motorfest: Heute erscheint das Update für Year 2 Season 5

Autor:, in / The Crew Motorfest

The Crew Motorfest läutet mit Season 5 den Year 2 Pass ein.

Ubisoft gab bekannt, dass das lang erwartete Update für Year 2 Season 5 für The Crew Motorfest ab heute, dem 6. November, weltweit für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC zur Verfügung steht.

Season 5 von The Crew Motorfest, welche im Rahmen des The Crew Showcase vorgestellt wurde, ist das größte Update, welches das Team von Ubisoft Ivory Tower jemals für diese Marke an den Start gebracht hat. Es bietet einen beträchtlichen Umgang an neuen Inhalten, die das Spielerlebnis erweitern.

Made in Japan Volume 2: Die spannende Fortsetzung der beliebten Original-Playlist bringt ein frisches, intensives Street Racing-Erlebnis bei Nacht, welches für alle The Crew Motorfest-Spieler kostenlos zur Verfügung steht.

Wenn man die Playlist abschließt, schaltet man den Zugang zu den Rival Races frei, in denen man gegen über 21 verschiedene Gegner antritt, die über O’ahu und Maui verstreut sind. Wer an dynamischen Eins-gegen-Eins-Herausforderungen in zufällig generierten Rennen teilnimmt und gewinnt, kann exklusive Belohnungen verdienen.

The Chase Squad: Hier begibt man sich auf eine hitzige Reise, in der man seine Renn-Rivalen in intensiven Verfolgungsjagden über die Inseln jagt, überlistet und ausmanövriert. Diese Playlist ist über den Year 2 Pass verfügbar und bietet die Möglichkeit, sich vom Anfänger- bzw. Anfängerin-Status bis zu einem respektierten Squad-Mitglied aufzusteigen. Sobald man die „Chase Squad“-Playlist abgeschlossen hat, werden neue Open-World-Verfolgungsjagden mit 21 Street Racing Gegnern spielbar sein.

In der Playlist kann man exklusive, intensive Musiktracks des renommierten französischen Künstlers Carpenter Brut entdecken. Er ist bekannt, Elemente aus Horrorfilmen, Metal, Rock und elektronischer Musik zu mischen. Seine Werke spiegeln die intensive Atmosphäre des Chase Squad-Erlebnisses perfekt wider.

Die Playlist enthält zudem den exklusiven Custom-Track ‘Death Racer’, der seit dem 1. November auf allen digitalen Musik- und Streaming-Plattformen verfügbar ist.

Das Chase Squad-Erlebnis mit seiner exklusiven Playlist ist im Year 2 Pass enthalten, der am 6. November für 29,99 € erhältlich ist.

Er schaltet zudem insgesamt 20 zusätzliche Fahrzeuge frei. Sieben davon sind Belohnungen des Chase Squad-Erlebnisses und seinen speziellen Missionen und Open-World-Rennen, während die restlichen 13 neue Fahrzeuge im Laufe des Jahres in monatlichen Drops veröffentlicht werden, zwei davon zum Start.

Der Year 2 Pass ist ebenfalls Inhalt der aufgefrischten Gold- und Ultimate-Editionen von The Crew Motorfest sein, die am selben Tag erhältlich sind. Der Year 1 Pass kostet nun 29,99 € statt 39,99 €.

Season 5 führt auch bedeutende Verbesserungen für das Spielerlebnis für alle Spielenden ein, einschließlich funktionaler Rückspiegel auf den New Gen Konsolen und PC, zum ersten Mal überhaupt in einem The Crew-Spiel. Dies führt zu deinem verbesserten Bewusstsein über die Situation und bietet eine bessere Sicht auf die Kontrahentinnen und Kontrahenten und die Umgebung hinter dem Spielenden.

Prestige-Tickets sind eine neue Währung, mit der die Spieler zuvor verpasste Belohnungen aus den Summit-Wettbewerben freischalten können. Um das Rennerlebnis zu vertiefen, werden neue Grand Race-Modifikatoren und Abschnitte auf Maui eingeführt. Außerdem wird ein No Collision-Feature hinzugefügt. Basierend auf dem Feedback der Spieler werden ​ weitere Modifikatoren integriert, um ein fesselndes Erlebnis für alle zu gewährleisten.

Der Bug Reporter, ein Online-Tool zur Verfolgung von In-Game-Problemen, bietet mehr Transparenz über den Entwicklungsprozess und sorgt für ein reibungsloseres Erlebnis für alle.

Ubisoft Ivory Tower ist sehr glücklich darüber mit Season 5 Teil der ersten Spiele zu sein, die für die neue PlayStation 5 Pro verbessert werden, sobald die Konsole am 7. November auf den Markt kommt. Das Spiel wird mit 60 FPS und einer durchschnittlichen Auflösung von 1696p während der Missionen laufen, hochskaliert mit der neuen PSSR-Technologie.

Dank der neuen Möglichkeiten der Konsole wird The Crew Motorfest ein beispielloses Niveau an visueller Qualität auf der PS5 erreichen, mit schärferer und klarerer Bildqualität und mehr Objekten auf dem Bildschirm – Aufkleber, Vegetation und Menschenmengen – um das intensivste Spielerlebnis zu bieten.

Der Launch-Trailer für Year 2 von The Crew Motorfest ist hier zu sehen: