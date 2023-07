The Crew Motorfest: Import von The Crew 2-Fahrzeugen möglich

Autor:, in / The Crew Motorfest

Fahrzeuge und Prestige-Objekte aus dem Rennspiel The Crew 2 können in The Crew Motorfest importiert werden.

Eine mühsam aufgebaute Sammlung möchte man nur ungern zurücklassen. Auch die Garage voller Fahrzeuge aus The Crew 2 möchten zukünftige Spieler von The Crew Motorfest nur ungern aufgeben.

Ubisoft sieht das ebenfalls so und hat mitgeteilt, dass Spieler ihre Fahrzeugsammlung übertragen können.

Gesammelte Fahrzeuge und Prestige-Objekte werden dazu einfach von The Crew 2 nach The Crew Motorfest per Funktion importiert.

Beim ersten Start des kommenden Rennspiels können Spieler entscheiden, ob sie von vorn beginnen oder eben ihre Sammlung importieren möchten. In einer FAQ heißt es dazu, dass man das Importieren später noch nachholen kann. Wer seine Fahrzeuge aber erst einmal herübergeholt hat, kann dies nicht mehr rückgängig machen.

Eine Bedingung für den Import ist es zudem, dass ein Fahrzeug in beiden Spielen vorhanden sein muss. Manche Fahrzeuge, Marken und Fahrzeugkategorien sind ebenfalls nicht vorhanden, könnten aber später hinzugefügt werden.

Performance-Teile werden übrigens nicht mit übertragen.

Fahrzeuge aus der Sammlung von The Crew 2 Season 9, die vor dem 5. Juli hinzugefügt wurden, sind zum Release von The Crew Motorfest am 12. September verfügbar. Sollten sie nach dem 5. Juli hinzugekommen sein, werden sie erst am 13. Dezember verfügbar sein.