The Crew Motorfest: In Saison 4 treten Ost- und Westküste gegeneinander an

The Crew Motorfest bringt die neuesten Fahrzeuganpassungs-Trends aus den USA in die Saison 4

Ubisoft kündigt an, dass die Saison 4 von The Crew Motorfest ab dem 3. Juli weltweit als kostenloses Update verfügbar sein wird und die Donk vs Lowrider-Playlist einführt, das einzigartige Duell der Fahrzeuganpassung: Donks, der ganze Stolz der Ostküste, gegen Lowrider, das Kronjuwel der Westküste.

Zwei Gemeinschaften mit ihrer eigenen urbanen Identität und spezifischen Customization-Codes, die eine harte Rivalität pflegen, aber eine gemeinsame Leidenschaft für Autos teilen: Chill auf der einen Seite, Geschwindigkeit auf der anderen, aber mit Stil und Protz für beide.

Der Trailer zur Saison 4 von The Crew Motorfest kann hier angesehen werden:

Seid ihr auf Seiten der „Donks – Ostküste“ oder fahrt ihr für die „Westcoast im Lowrider“?