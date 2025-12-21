The Crew Motorfest: Lamborghini Temerario & Centenario rasen ins Elite Bundle 7

Zwei Luxus-Boliden im neuen Elite Bundle – ab 24. Dezember in The Crew Motorfest.

The Crew Motorfest erweitert sein Angebot mit dem Elite Bundle 7, das am 24. Dezember veröffentlicht wird und zwei spektakuläre Fahrzeuge ins Spiel bringt.

Mit dem Lamborghini Centenario und dem brandneuen Lamborghini Temerario erhaltet ihr Zugang zu zwei exklusiven Supersportwagen, die nicht nur optisch beeindrucken, sondern auch mit einzigartigen Fahreigenschaften für intensive Rennen sorgen.