The Crew Motorfest: Lamborghini Temerario & Centenario rasen ins Elite Bundle 7

25 Autor: , in News / The Crew Motorfest
Image: Ubisoft

Zwei Luxus-Boliden im neuen Elite Bundle – ab 24. Dezember in The Crew Motorfest.

The Crew Motorfest erweitert sein Angebot mit dem Elite Bundle 7, das am 24. Dezember veröffentlicht wird und zwei spektakuläre Fahrzeuge ins Spiel bringt.

Mit dem Lamborghini Centenario und dem brandneuen Lamborghini Temerario erhaltet ihr Zugang zu zwei exklusiven Supersportwagen, die nicht nur optisch beeindrucken, sondern auch mit einzigartigen Fahreigenschaften für intensive Rennen sorgen.

  1. MaTrial3003 82940 XP Untouchable Star 2 | 21.12.2025 - 09:17 Uhr

    Mega geiler Racer. Hatte viele Stunden Spaß. Die neuen Lambos find ich eher nicht so schön

  2. Emmerich 44190 XP Hooligan Schubser | 21.12.2025 - 09:40 Uhr

    Tolles Game war am Abgang echt skeptisch, aber macht wirklich Mega Laune

  4. DungeonKeeper78 28620 XP Nasenbohrer Level 4 | 21.12.2025 - 10:59 Uhr

    Die ersten beide Teile fand ich nicht gut. Aber Motorfest finde ich recht gut. Muss ich mal wieder reinschauen.

  6. FaMe 158105 XP God-at-Arms Onyx | 21.12.2025 - 11:45 Uhr

    Habe bisher nur gutes über den Titel gehört. Das hat einen Eintrag auf meine Wunschliste verdient.

