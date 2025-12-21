The Crew Motorfest: Lamborghini Temerario & Centenario rasen ins Elite Bundle 7

The Crew Motorfest erweitert sein Angebot mit dem Elite Bundle 7, das am 24. Dezember veröffentlicht wird und zwei spektakuläre Fahrzeuge ins Spiel bringt.
Mit dem Lamborghini Centenario und dem brandneuen Lamborghini Temerario erhaltet ihr Zugang zu zwei exklusiven Supersportwagen, die nicht nur optisch beeindrucken, sondern auch mit einzigartigen Fahreigenschaften für intensive Rennen sorgen.
Mega geiler Racer. Hatte viele Stunden Spaß. Die neuen Lambos find ich eher nicht so schön
Tolles Game war am Abgang echt skeptisch, aber macht wirklich Mega Laune
Muss ich mal wieder reinschauen
Die ersten beide Teile fand ich nicht gut. Aber Motorfest finde ich recht gut. Muss ich mal wieder reinschauen.
Renn spiele sind einfach nicht mein Fall🤷🏻♂️
Habe bisher nur gutes über den Titel gehört. Das hat einen Eintrag auf meine Wunschliste verdient.
Werde die Tage auch mal rein schauen.
Habe ich noch gar keine Berührungspunkte mit gehabt.