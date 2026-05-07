The Crew Motorfest: Mini-Rennen mit ferngesteuerten Autos sorgen für frischen Gameplay-Twist

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Image: Ubisoft

RC Frenzy erweitert The Crew Motorfest um neuen Arcade-Modus.

Mit einem neuen Trailer stellt The Crew Motorfest den kommenden Zusatzinhalt „RC Frenzy“ vor und liefert damit eine völlig neue Spielweise.

Der Modus setzt auf ferngesteuerte Mini-Fahrzeuge und eine veränderte Perspektive, bei der das Geschehen aus der Vogelperspektive verfolgt wird. Statt klassischer Rennen stehen enge Strecken, Hindernisse und präzises Manövrieren im Mittelpunkt.

„RC Frenzy“ soll das Gameplay bewusst auflockern und eine arcade-lastige Alternative zum bisherigen Fahrerlebnis bieten. Spieler müssen dabei nicht nur Geschwindigkeit, sondern vor allem Kontrolle und Timing meistern.

Der neue Modus ist ab sofort über den Year 3 Pass oder als separater DLC verfügbar und erweitert das Spiel um eine zusätzliche, ungewöhnliche Rennvariante.

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2 Kommentare Added

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  1. maxl01aut1977 41795 XP Hooligan Krauler | 07.05.2026 - 09:06 Uhr

    Schaue ich mir vielleicht an, ohne Ultimate und somit FH6 kann ich da mal wieder reinschauen.

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