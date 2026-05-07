The Crew Motorfest: Mini-Rennen mit ferngesteuerten Autos sorgen für frischen Gameplay-Twist

Mit einem neuen Trailer stellt The Crew Motorfest den kommenden Zusatzinhalt „RC Frenzy“ vor und liefert damit eine völlig neue Spielweise.

Der Modus setzt auf ferngesteuerte Mini-Fahrzeuge und eine veränderte Perspektive, bei der das Geschehen aus der Vogelperspektive verfolgt wird. Statt klassischer Rennen stehen enge Strecken, Hindernisse und präzises Manövrieren im Mittelpunkt.

„RC Frenzy“ soll das Gameplay bewusst auflockern und eine arcade-lastige Alternative zum bisherigen Fahrerlebnis bieten. Spieler müssen dabei nicht nur Geschwindigkeit, sondern vor allem Kontrolle und Timing meistern.

Der neue Modus ist ab sofort über den Year 3 Pass oder als separater DLC verfügbar und erweitert das Spiel um eine zusätzliche, ungewöhnliche Rennvariante.