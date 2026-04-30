The Crew Motorfest: Mini-Rennspaß kommt – RC Cars verändern das Gameplay komplett

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Image: Ubisoft

The Crew Motorfest erhält im Mai RC Cars als neues Feature im Rahmen des Year 3 Pass.

Am 6. Mai 2026 erweitert The Crew Motorfest sein Gameplay um ein ungewöhnliches Feature: ferngesteuerte RC Cars halten Einzug in die offene Spielwelt.

Die neuen Fahrzeuge werden im Rahmen des Year 3 Pass eingeführt und bringen eine veränderte Perspektive ins Spiel. Statt klassischer Rennwagen stehen nun deutlich kleinere Modelle im Fokus, die neue Rennformate und Herausforderungen ermöglichen.

Das Feature setzt auf abwechslungsreiche Events und erweitert die bestehenden Aktivitäten um zusätzliche Spielvarianten. Durch die veränderte Größe der Fahrzeuge entsteht ein neues Fahrgefühl, das sich deutlich vom bisherigen Gameplay unterscheidet.

The Crew Motorfest spielt weiterhin auf der Insel O’ahu in Hawaii und kombiniert offene Erkundung mit verschiedenen Renn- und Eventformaten, die sowohl solo als auch im Koop absolviert werden können.

The Crew Motorfest erhält die RC Cars am 6. Mai 2026 im Rahmen des Year 3 Pass.

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6 Kommentare Added

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  1. HakunaTraumata 125390 XP Man-at-Arms Gold | 30.04.2026 - 09:37 Uhr

    Hatte nur anfangs Spaß, aber man merkt schnell das es an seine Grenzen kommt und nicht an Forza herankommt

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  3. Robilein 1257650 XP Xboxdynasty Legend Platin | 30.04.2026 - 09:43 Uhr

    Ok, ich spiele es zwar nicht, kann mir das aber durchaus als spaßig vorstellen.

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  4. mAsTeR OuTi 109060 XP Master User | 30.04.2026 - 09:44 Uhr

    Da schau ich noch mal rein. Hatte eine gute Zeit mit dem Hauptgame aber bin einfach FH verseucht und war dann immer unzufriedener. ^^

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  6. Nibelungen86 352305 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 30.04.2026 - 10:44 Uhr

    Mit dem Lenkrad werde ich da aufjedenfall auch noch mal reinschauen 😊

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