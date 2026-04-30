The Crew Motorfest: Mini-Rennspaß kommt – RC Cars verändern das Gameplay komplett

The Crew Motorfest erhält im Mai RC Cars als neues Feature im Rahmen des Year 3 Pass.

Am 6. Mai 2026 erweitert The Crew Motorfest sein Gameplay um ein ungewöhnliches Feature: ferngesteuerte RC Cars halten Einzug in die offene Spielwelt.

Die neuen Fahrzeuge werden im Rahmen des Year 3 Pass eingeführt und bringen eine veränderte Perspektive ins Spiel. Statt klassischer Rennwagen stehen nun deutlich kleinere Modelle im Fokus, die neue Rennformate und Herausforderungen ermöglichen.

Das Feature setzt auf abwechslungsreiche Events und erweitert die bestehenden Aktivitäten um zusätzliche Spielvarianten. Durch die veränderte Größe der Fahrzeuge entsteht ein neues Fahrgefühl, das sich deutlich vom bisherigen Gameplay unterscheidet.

The Crew Motorfest spielt weiterhin auf der Insel O’ahu in Hawaii und kombiniert offene Erkundung mit verschiedenen Renn- und Eventformaten, die sowohl solo als auch im Koop absolviert werden können.

The Crew Motorfest erhält die RC Cars am 6. Mai 2026 im Rahmen des Year 3 Pass.