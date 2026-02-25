The Crew Motorfest: NASCAR-Tour startet am 4. März

Ubisoft hat den neuen NASCAR-Playlist-Trailer zu The Crew Motorfest veröffentlicht – und der macht klar, dass hier eine der intensivsten Story‑Touren des Spiels wartet.
Ihr startet als Rookie, frisch unter Vertrag bei Henson Racing. Doch der Weg an die Spitze ist alles andere als einfach – ein erbitterter Rivale stellt sich euch in den Weg, und die Saison spitzt sich bis zum finalen Rennen dramatisch zu.
Die NASCAR‑Tour bringt typische Stock‑Car‑Intensität ins Motorfest‑Erlebnis: enge Kurven, packende Duelle, strategische Überholmanöver und der klassische Kampf um jede Zehntelsekunde.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn es Forza nicht geben würde, würde ich Mal reinschauen, mir reicht ein Rennspiel.
Nascar mit 8 Autos auf der Strecke, nicht besonders realistisch.
Eigentlich ganz cool, aber ist irgendwie Nix halbes oder ganzes
Ich fand Nascar schon immer langweilig. Langweiligere Strecken gehen fast nicht.
Nur Drag Racing ist noch langweiliger
Nascar ist für mich ja sowas wie im Kreis fahren, aber ich habe eigentlich keine Ahnung von dieser Art Rennsport.
NASCAR ist eigentlich ganz lustig.