The Crew Motorfest: NASCAR-Tour startet am 4. März

NASCAR rast in The Crew Motorfest – neuer Playlist‑Trailer zeigt den Weg vom Rookie zur Legende.

Ubisoft hat den neuen NASCAR-Playlist-Trailer zu The Crew Motorfest veröffentlicht – und der macht klar, dass hier eine der intensivsten Story‑Touren des Spiels wartet.

Ihr startet als Rookie, frisch unter Vertrag bei Henson Racing. Doch der Weg an die Spitze ist alles andere als einfach – ein erbitterter Rivale stellt sich euch in den Weg, und die Saison spitzt sich bis zum finalen Rennen dramatisch zu.

Die NASCAR‑Tour bringt typische Stock‑Car‑Intensität ins Motorfest‑Erlebnis: enge Kurven, packende Duelle, strategische Überholmanöver und der klassische Kampf um jede Zehntelsekunde.