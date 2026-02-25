The Crew Motorfest: NASCAR-Tour startet am 4. März

Image: Ubisoft

NASCAR rast in The Crew Motorfest – neuer Playlist‑Trailer zeigt den Weg vom Rookie zur Legende.

Ubisoft hat den neuen NASCAR-Playlist-Trailer zu The Crew Motorfest veröffentlicht – und der macht klar, dass hier eine der intensivsten Story‑Touren des Spiels wartet.

Ihr startet als Rookie, frisch unter Vertrag bei Henson Racing. Doch der Weg an die Spitze ist alles andere als einfach – ein erbitterter Rivale stellt sich euch in den Weg, und die Saison spitzt sich bis zum finalen Rennen dramatisch zu.

Die NASCAR‑Tour bringt typische Stock‑Car‑Intensität ins Motorfest‑Erlebnis: enge Kurven, packende Duelle, strategische Überholmanöver und der klassische Kampf um jede Zehntelsekunde.

  1. Katanameister 338220 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.02.2026 - 11:47 Uhr

    Wenn es Forza nicht geben würde, würde ich Mal reinschauen, mir reicht ein Rennspiel.

    1
  2. Evilski 46320 XP Hooligan Treter | 25.02.2026 - 12:00 Uhr

    Nascar mit 8 Autos auf der Strecke, nicht besonders realistisch.

    0
  4. DrFreaK666 221105 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 25.02.2026 - 12:57 Uhr

    Ich fand Nascar schon immer langweilig. Langweiligere Strecken gehen fast nicht.
    Nur Drag Racing ist noch langweiliger

    0
  5. Eddy 10825 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 25.02.2026 - 13:39 Uhr

    Nascar ist für mich ja sowas wie im Kreis fahren, aber ich habe eigentlich keine Ahnung von dieser Art Rennsport.

    0

