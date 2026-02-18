The Crew Motorfest: Playground Island Trailer – Season 9 startet am 4. März

Loops, Magnetstraßen und NASCAR-Wucht – The Crew Motorfest bringt mit Playground Island die wildeste Map des Spiels.

The Crew Motorfest ist ein dauerhaft laufendes Autokultur-Festival, das euch eine breite Palette an Fahrerlebnissen bietet. Ihr arbeitet euch durch eure persönliche Action-Driving-Bucket-List, entdeckt ikonische Fahrzeuge, erkundet Hawaiis Oʻahu und erlebt ständig neue saisonale Inhalte.

Mit Playground Island setzt Ubisoft die Linie fort, The Crew Motorfest regelmäßig mit kostenlosen Updates zu erweitern – und liefert diesmal eine Insel, die wie geschaffen ist für Spieler, die Geschwindigkeit, Stunts und Adrenalin suchen.

Ubisoft hat passend dazu einen neuen Trailer zu The Crew Motorfest veröffentlicht, der die kommende Playground Island in Szene setzt – eine völlig neue Insel voller waghalsiger Strecken, magnetischer Straßen und Loopings, die direkt an die rohe Intensität echter NASCAR-Kurse erinnern.

Die neue Insel erscheint kostenlos mit Season 9 am 4. März und erweitert das Motorfest um einen der spektakulärsten Schauplätze seit Release. Der Trailer zeigt eine Mischung aus Arcade-Wahnsinn, High-Speed-Racing und Stunt-Parcours, die euch auf der Insel an jeder Ecke erwarten.

Der Countdown läuft – und Season 9 verspricht, The Crew Motorfest noch einmal deutlich aufzudrehen.