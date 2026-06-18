The Crew Motorfest: Rennspiel bekommt mit Season 10 ein großes Live-Upgrade

The Crew Motorfest erweitert sein Live-Framework deutlich mit Season 10.

Ubisoft erweitert den Live-Service von The Crew Motorfest mit dem Start von Season 10.

Im Fokus steht eine Weiterentwicklung des sogenannten Live-Frameworks, das neue Inhalte, Events und strukturierte Aktivitäten innerhalb des Festivals auf Oʻahu (Hawaii) verbindet.

The Crew Motorfest setzt weiterhin auf sein Festival-Format, bei dem Spieler eine Mischung aus klassischen Rennen, thematischen Events und speziellen Herausforderungen absolvieren können. Season 10 soll dieses System weiter ausbauen und die Inhalte stärker miteinander verzahnen.

Die Open-World-Umgebung auf Oʻahu bleibt dabei zentraler Schauplatz, sowohl für Solospieler als auch für Gruppen, die gemeinsam im Crew-Modus unterwegs sind.