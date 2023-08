The Crew Motorfest: Rennspiel erreicht Goldstatus

Autor:, in / The Crew Motorfest

The Crew Motorfest hat den Goldstatus erreicht. Somit können die Motoren im Rennspiel pünktlich am 14. September starten.

The Crew Motorfest hat den Goldstatus erreicht, somit können pünktlich am 14. September die Motoren im Rennspiel starten. Vorbesteller der Gold- und Ultimate-Edition können ihre Reise nach Hawaii über den Vorabzugriff bereits am 11. September antreten.

Vorbesteller aller Editionen sichern sich das „Liberty Walk“-Paket mit dem Toyota GR Supra 2021 LBWK Edition.