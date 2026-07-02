The Crew Motorfest: Saison 10 mit neuer Hawaii Grand Tour und Trackforge-Updates gestartet

Mit The Crew Motorfest startet heute Saison 10, die laut Ubisoft Ivory Tower einen wichtigen Meilenstein für das Rennspiel markiert. Das kostenlose Update führt ein neues, auf drei Monate ausgelegtes Saisonkonzept ein und soll künftig für ein fokussierteres sowie abwechslungsreicheres Spielerlebnis sorgen.

Zu den größten Neuerungen zählt die Hawaii Grand Tour, ein umfangreiches Special-Event, das Spieler quer durch die hawaiianische Spielwelt führt. Ebenfalls neu ist die Late-Night Car Show, die als zusätzliche Aktivität in Saison 10 eingeführt wird.

Darüber hinaus wurde der beliebte Trackforge-Modus erweitert und erhält weitere Inhalte für alle, die eigene Strecken erstellen und mit der Community teilen möchten.

Das kostenlose Saison-10-Update ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC verfügbar. Auch Spieler mit Ubisoft+ können direkt in die neuen Inhalte einsteigen.