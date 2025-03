The Crew Motorfest: Saison 6 mit Red Bull-Erlebnis startet heute

Autor:, in / The Crew Motorfest

Ein neues Rennerlebnis in The Crew Motorfest startet heute mit Saison 6 und Red Bull.

Ubisoft kündigte eine spannende Zusammenarbeit mit Red Bull für The Crew Motorfest Season 6 an, das heute für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheint.

Dieses Update bringt eine Fülle neuer Inhalte, darunter kultige Red Bull-Fahrzeuge, zwei Red Bull-Playlists und „Motorfest: The Podcast“, moderiert von Becky Evans, mit einigen der Top-Athleten von Red Bull wie Yuki Tsunoda.

Auch die Insel Maui erhält ein umfassendes Update mit neuen ikonischen Orten und dem Motorfest x Red Bull Playground. Diese brandneue, riesige Arena zelebriert die energiegeladene Kultur von Red Bull und ist für alle Spieler kostenlos zugänglich.

Die Spieler können sich hinter die Räder exklusiver Red Bull-Fahrzeuge setzen und zwei neue Playlists entdecken, während sie die pulsierende Atmosphäre von Maui genießen, die durch atemberaubende nächtliche Lichteffekte und überarbeitete Strukturen noch verstärkt wird.

Als Erstes werden die Spieler heute in „Red Bull Speed Clash“ mit kultigen Red Bull-Fahrzeugen auf die Probe gestellt. Dabei treten verschiedene Fahrzeugkategorien gegeneinander an: ein Alpha Grand Prix-Auto gegen ein Flugzeug oder ein Rally Raid-Auto gegen ein Motorrad!

Durch den erfolgreichen Abschluss dieser Playlist wird der Ferrari 488 GT3 AF Corse (2016) – Racing freigeschaltet.

Am 7. Mai müssen die Spieler dann in „Red Bull Wild Ride“ noch weiter an ihre Grenzen gehen und den Red Bull RB18 im neuen „Action List“-Modus ins Gelände bringen. Nur die Mutigsten werden diese adrenalingeladene Herausforderung meistern!

Insgesamt werden in Saison 6 17 brandneue Fahrzeuge vorgestellt, die das Motorfest-Erlebnis neu definieren. Besitzer des Year 2 Passes haben exklusiven Zugang zu:

Ford Puma Hybrid Rally 1 (2022) – Rallye am 5. März

BMW M4 Drift Brothers (2024) – Drift am 2. April

Audi RS Q E-tron (2024) – Rallye-Raid am 7. Mai

MINI John Cooper Works GP (2020) – Street Tier 1 am 4. Juni

Zum Start können die Spieler den Red Bull RB20 (2024) – Alpha Grand Prix und den KTM X-Bow R Experience Red Bull Ring (2016) – Racing fahren.

Ubisoft Ivory Tower verbessert das Spiel weiterhin auf der Grundlage des Feedbacks der Community und führt neue Updates für die Spielqualität und die Servicequalität ein. Um ein faireres Spielerlebnis zu bieten, wird der Verkehr während der Gipfelwettkämpfe deaktiviert und die Gangschaltung wurde verbessert, um die Konsistenz zwischen automatischem und manuellem Modus zu gewährleisten.

Die Änderungen am Fahrverhalten von 65 Fahrzeugen werden im Artikel über das Update zum Fahrverhalten in Saison 6 beschrieben. Das PvP in The Crew Motorfest wird mit wöchentlichen Themenrennen, XP- und Bucks-Boosts, neuen Wetterbedingungen und einem dynamischen Nicht-Kollisionsmodus ebenfalls aufgewertet.

Eine der aufregendsten Neuerungen dieser Saison ist schließlich „Motorfest: The Podcast“, ein neuer Podcast, der in Zusammenarbeit von Red Bull und Ubisoft entwickelt wurde und ab dem 5. März sowohl innerhalb als auch außerhalb des Spiels verfügbar ist.

Dieser neue Radiosender im Spiel bietet nicht nur kuratierte Banger, sondern auch Interviews mit bekannten Red Bull-Fahrern, darunter Yuki Tsunoda, Robbie Maddison, Lukasz Czepiela, Elias Hountondji, Conor Shanahan und Manuel Lettenbichler.

Dieser Podcast wird von Becky Evans (alias Queen B), einer britischen Lifestyle-Automobilproduzentin, moderiert und schlägt eine Brücke zwischen dem The Crew Motorfest und dem realen Motorsport und feiert die Automobilkultur.

Die Episoden werden auf allen Streaming-Plattformen verfügbar sein.