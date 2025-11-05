The Crew Motorfest: Saison 8 bringt 21 neue Fahrzeuge und BMW-Highlights

Neue Saison, neue Rennen – The Crew Motorfest feiert den Start von Season 8 mit frischen Autos, Tuning-Optionen und mehr Spielkomfort!

Mit dem Start von The Crew Motorfest: Saison 8 am 5. November 2025 erwartet euch ein umfangreiches Update voller neuer Inhalte und Verbesserungen. Im Mittelpunkt steht das Vermächtnis von BMW, das mit erweiterten Tuning-Optionen und neuen Anpassungsmöglichkeiten gefeiert wird. Ihr könnt eure Fahrzeuge individueller gestalten und euer Können auf den Straßen unter Beweis stellen.

Am 5. November startet Season 8 mit der Street Riders-Playlist, einer wilden und rebellischen Reise in die Welt der Straßenrennen im Untergrund. Spieler werden Monkey’s Kitchen beitreten, ein rebellisches Kollektiv, welches Straßenkunst, ungebändigte Rhythmen und regellose Rennen in Hawaiis Großstadtschungel vereint.

Ihre Rennen sind geheim, ihr Style ist ungezähmt und ihre Botschaft ist deutlich: Der wahre Nervenkitzel lebt auf der Straße. Als Reaktion auf das Feedback der Community führt Season 8 eine Fahrzeughaltungs-Anpassung sowie über 40 neue Felgenmodelle bekannter Marken wie BBS Motorsport, HRE und OZ Racing ein. Alle Felgen lassen sich komplett individualisieren, von Farbe und Material, bis hin zur Größe und mehr. Diese Optionen geben Spieler eine nie dagewesene Kontrolle über das Aussehen und Gefühl des Fahrzeuges.

Am 7. Januar sind die Spieler eingeladen, die BMW M-Playlist zu entdecken. Eine Hommage an die Ingenieurskunst und die Rennsport-DNA von BMW. Unter der Leitung von Marc Thiesbürger, Sprecher von BMW M Classic, erleben die Spieler legendäre Autos, Motorräder und Hochleistungsmaschinen. Mit all dem können Spieler tief in das reiche Erbe der Marke eintauchen.

Insgesamt werden in Saison 8 ganze 21 neue Fahrzeuge eingeführt, darunter der BMW M3 (E46) (2000) und der Mercedes-AMG GT (2023).

Am 5. November kommt der Pagani Imola (2021) und am 3. Dezember, der BMW M Hybrid V8 (2025). Zudem auch der Volkswagen Golf GTI 1800 (MK1) (1982) am 7. Januar sowie das Ford Shelby GR-1 Concept (2004) am 2. Februar. Spieler, die den Year 3 Pass erwerben, erhalten exklusiven early access zum Ferrari 12 Cilindri (2025) und dem Zenvo Aurora Agil (2026).

Außerdem erhalten Besitzer des Year 1 und Year 2 Pass, die den Year 3 Pass erwerben den Cadillac Ciel Concept (2011) kostenlos.

Season 8 bringt außerdem zwei große Updates für das Spielerlebnis: die vollständige Steam Deck-Verifizierung, die es Spieler ermöglicht, das komplette TCM-Erlebnis auch unterwegs zu genießen, und den Friend Pass der es Spieler ermöglicht, bis zu 3 Freund einzuladen, die kostenlos mitspielen können! Keine Zeitlimits, keine Content-Einschränkungen, alles, solange sie in der Crew bleiben.

Ubisoft Ivory Tower erweitert das Spiel weiterhin basierend auf Community Feedback.

Am 5. November startet ein neues Fortschrittssystem für das Grand Race, mit dem Spieler ihren Rang verfolgen und Belohnungen freischalten können. Zusätzlich werden PvP Verbesserungen und Quality-of-Life‑Updates das kompetitive Spielerlebnis optimieren.

The Crew Motorfest ist verfügbar für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Ubisoft Connect PC, Epic Games Store und Amazon Luna. Außerdem ist das Rennspiel weiterhin Teil des Ubisoft+-Abonnements.