The Crew Motorfest: Startet Season 10 mit neuen Inhalten und Launch-Trailer

The Crew Motorfest: Season 10 ist ab heute verfügbar und bringt neue Inhalte.

Mit The Crew Motorfest startet heute Season 10. Ubisoft begleitet den Start der neuen Saison mit einem offiziellen Launch-Trailer und verspricht frische Inhalte für Rennspiel-Fans.

Die neue Season erweitert das Festival um weitere Herausforderungen, Events und Aktivitäten. Spieler können erneut an verschiedenen Rennen teilnehmen, ihre Fahrkünste unter Beweis stellen und neue Belohnungen freischalten.

The Crew Motorfest entführt Spieler auf die hawaiianische Insel Oʻahu, wo sie die offene Spielwelt allein oder gemeinsam mit Freunden erkunden können. Zahlreiche Playlists, thematische Events und unterschiedliche Fahrzeugklassen sorgen für abwechslungsreiche Fahrerlebnisse.

Mit Season 10 setzt Ubisoft die kontinuierliche Erweiterung des Rennspiels fort und liefert Nachschub für alle, die ihre automobile Sammlung weiter ausbauen und neue Herausforderungen meistern möchten.