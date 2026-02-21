The Crew Motorfest: TrackForge im Deep Dive – eigene Rennen bauen und teilen

TrackForge Beta macht euch zu Streckenbauern – erschafft eure eigenen Rennen und bringt sie ins Motorfest!

Ubisoft liefert mit dem neuen TrackForge Deep Dive Trailer einen ausführlichen Blick auf das kommende Feature für The Crew Motorfest. Die TrackForge-Beta gibt Spielern erstmals die Möglichkeit, eigene Rennen zu erstellen, zu testen und mit der Community zu teilen – ein Schritt, der das Spiel um eine kreative Ebene erweitert.

Der Trailer zeigt, wie intuitiv der Editor funktioniert. Spieler platzieren Kurven, Sprünge, Hindernisse und komplette Streckenabschnitte direkt in der offenen Welt von Motorfest.