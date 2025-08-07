The Crew Motorfest: Trailer zur Luxus-Chroniken Europa-Playlist

Ubisoft hat mit der neuen Luxus-Chroniken Europa-Playlist in Saison 7 von The Crew Motorfest ein echtes Highlight für Autoliebhaber veröffentlicht.
Der neue Trailer zeigt eine stilvolle Reise durch die europäische Automobilgeschichte – begleitet vom Motorfest-Archivar, der euch durch wöchentliche Events mit Marken wie Bugatti, Porsche, Ferrari und der neuen Triumph-Motorradlinie führt.
The Crew Motorfest ist erhältlich für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Ubisoft Connect PC, im Epic Games Store und bei Luna. Außerdem ist es im Abonnement von Ubisoft+ enthalten.