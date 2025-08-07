The Crew Motorfest: Trailer zur Luxus-Chroniken Europa-Playlist

The Crew Motorfest: Luxus-Chroniken Europa – Saison 7 bringt Eleganz auf die Straße und eine neue Playlist!

Ubisoft hat mit der neuen Luxus-Chroniken Europa-Playlist in Saison 7 von The Crew Motorfest ein echtes Highlight für Autoliebhaber veröffentlicht.

Der neue Trailer zeigt eine stilvolle Reise durch die europäische Automobilgeschichte – begleitet vom Motorfest-Archivar, der euch durch wöchentliche Events mit Marken wie Bugatti, Porsche, Ferrari und der neuen Triumph-Motorradlinie führt.

The Crew Motorfest ist erhältlich für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Ubisoft Connect PC, im Epic Games Store und bei Luna. Außerdem ist es im Abonnement von Ubisoft+ enthalten.