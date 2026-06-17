The Crew Motorfest: Ubisoft meldet 10 Millionen Spieler seit Launch

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Image: Ubisoft

Ubisoft meldet einen neuen Spieler-Meilenstein für The Crew Motorfest mit über 10 Millionen Nutzern.

Einen neuen wichtigen Meilenstein hat The Crew Motorfest erreicht. Seit dem Launch haben laut Ubisoft inzwischen über 10 Millionen Spieler den Titel ausprobiert.

Die Entwickler bedanken sich in einer kurzen Mitteilung bei der Community und betonen, dass die Leidenschaft der Spieler für Autos, Wettbewerb und Erkundung jede Entscheidung rund um die Weiterentwicklung des Spiels geprägt habe.

The Crew Motorfest setzt seit seiner Veröffentlichung auf eine Mischung aus offener Spielwelt, Renn-Events und Fahrzeugvielfalt, die kontinuierlich durch neue Inhalte erweitert wird. Der Titel hat sich damit als eines der zentralen Rennspiel-Angebote im Ubisoft-Portfolio etabliert.

Mit dem Erreichen der 10-Millionen-Marke unterstreicht Ubisoft die anhaltende Popularität des Spiels und signalisiert gleichzeitig, dass die Unterstützung für das Rennspiel weiterhin fortgesetzt wird.

Quelle
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9 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 62115 XP Stomper | 17.06.2026 - 17:08 Uhr

    Glückwunsch zu 10 Millionen Spieler. 🥳 Möchte ich auch noch irgendwann weiterspielen. 🙂

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  2. Iceonly2 5640 XP Beginner Level 3 | 17.06.2026 - 17:09 Uhr

    Wo wir gerade bei dem Thema sind: Wo ist die News vom Aus vom Stop Killing Video Games?

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  4. DBGH miLKa 19965 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 17.06.2026 - 17:48 Uhr

    FInde den Titel auch ganz gut. Habe noch nicht viel gespielt aber das was ich gespielt habe fand ich gelungen.

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