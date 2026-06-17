The Crew Motorfest: Ubisoft meldet 10 Millionen Spieler seit Launch

Ubisoft meldet einen neuen Spieler-Meilenstein für The Crew Motorfest mit über 10 Millionen Nutzern.

Einen neuen wichtigen Meilenstein hat The Crew Motorfest erreicht. Seit dem Launch haben laut Ubisoft inzwischen über 10 Millionen Spieler den Titel ausprobiert.

Die Entwickler bedanken sich in einer kurzen Mitteilung bei der Community und betonen, dass die Leidenschaft der Spieler für Autos, Wettbewerb und Erkundung jede Entscheidung rund um die Weiterentwicklung des Spiels geprägt habe.

The Crew Motorfest setzt seit seiner Veröffentlichung auf eine Mischung aus offener Spielwelt, Renn-Events und Fahrzeugvielfalt, die kontinuierlich durch neue Inhalte erweitert wird. Der Titel hat sich damit als eines der zentralen Rennspiel-Angebote im Ubisoft-Portfolio etabliert.

Mit dem Erreichen der 10-Millionen-Marke unterstreicht Ubisoft die anhaltende Popularität des Spiels und signalisiert gleichzeitig, dass die Unterstützung für das Rennspiel weiterhin fortgesetzt wird.