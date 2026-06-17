The Crew Motorfest: Ubisoft meldet 10 Millionen Spieler seit Launch

Einen neuen wichtigen Meilenstein hat The Crew Motorfest erreicht. Seit dem Launch haben laut Ubisoft inzwischen über 10 Millionen Spieler den Titel ausprobiert.
Die Entwickler bedanken sich in einer kurzen Mitteilung bei der Community und betonen, dass die Leidenschaft der Spieler für Autos, Wettbewerb und Erkundung jede Entscheidung rund um die Weiterentwicklung des Spiels geprägt habe.
The Crew Motorfest setzt seit seiner Veröffentlichung auf eine Mischung aus offener Spielwelt, Renn-Events und Fahrzeugvielfalt, die kontinuierlich durch neue Inhalte erweitert wird. Der Titel hat sich damit als eines der zentralen Rennspiel-Angebote im Ubisoft-Portfolio etabliert.
Mit dem Erreichen der 10-Millionen-Marke unterstreicht Ubisoft die anhaltende Popularität des Spiels und signalisiert gleichzeitig, dass die Unterstützung für das Rennspiel weiterhin fortgesetzt wird.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Glückwunsch zu 10 Millionen Spieler. 🥳 Möchte ich auch noch irgendwann weiterspielen. 🙂
Wo wir gerade bei dem Thema sind: Wo ist die News vom Aus vom Stop Killing Video Games?
Ist Teil 1 nicht schon längst offline spielbar? Teil 2 und Motorfest bekommt auf jeden Fall einen offizielen Patch.
Nein, the Crew 1 ist weder online noch offline spielbar. Ubisoft hat das Spiel komplett eingestellt.
Nur noch schlechte Nachrichten 😑.
Glückwunsch zum Erfolg, hab es bisher aber noch nicht gezockt.
FInde den Titel auch ganz gut. Habe noch nicht viel gespielt aber das was ich gespielt habe fand ich gelungen.
Das hat mich nie wirklich gepackt.
Da spiele ich lieber Forza.
Glückwunsch auch von mir