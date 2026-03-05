The Crew Motorfest: Ubisoft und NASCAR kündigen Zusammenarbeit an

Ubisoft und NASCAR haben ein umfangreiches Content-Update für The Crew Motorfest angekündigt, das eine neue, offiziell lizenzierte Kooperation in den Mittelpunkt stellt. Ab heute ist das Update über Ubisoft+, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna, Steam Deck sowie für PC über den Ubisoft Store, den

Ubisoft und NASCAR haben ein umfangreiches Content-Update für The Crew Motorfest angekündigt, das eine neue, offiziell lizenzierte Kooperation in den Mittelpunkt stellt.

Ab heute ist das Update über Ubisoft+, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna, Steam Deck sowie für PC über den Ubisoft Store, den Epic Games Store und Steam verfügbar.

Mit Season 9 bietet The Crew Motorfest sein bislang aufregendstes Line-up: eine leistungsstarke Zusammenarbeit mit NASCAR, den Start der bisher größten Funktion des Spiels für User-generierte Inhalte sowie die energiegeladene Action von RC-Cars, die später im Mai Einzug hält.

Ab dem 4. März können Spielerinnen und Spieler die ultimative Mischung aus Geschwindigkeit und Spaß in der NASCAR Motorfest Tour Playlist erleben. In zehn ausgewählten Events – von Qualifikationsrennen bis hin zu den Finals – kämpfen sie um den Titel des NASCAR Motorfest Tour Champions. Spezielle Gameplay-Features sorgen dabei für ein intensives Fahrerlebnis und lassen die ikonische NASCAR-Atmosphäre auf den Strecken lebendig werden. Begleitend zur Playlist feiern 16 authentische NASCAR-Fahrzeuge ihr Debüt, die jederzeit und überall in The Crew Motorfest gefahren werden können.

„Wir freuen uns sehr, unsere ikonische Marke in The Crew Motorfest zum Leben zu erwecken. Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Strategie, NASCAR in digitale Räume zu bringen, in denen sich die nächste Generation von Fans aufhält, und ihnen neue Möglichkeiten zu geben, mit der Kultur und den Communities zu interagieren, die sie lieben.“ – Mitch Rasmussen, Senior Director, Interactive bei NASCAR

Year 3 Season 9 führt außerdem Trackforge ein – den bislang umfangreichsten UGC-Streckeneditor des Spiels. Mit zwei unterschiedlichen Vorlagen, Motorsports und Coaster, können Spieler*innen ihre eigenen Traumstrecken entwerfen. Ob präzises Handling, schwerkrafttrotzende Loopings oder reine Höchstgeschwindigkeit: Trackforge ermöglicht es, Strecken ganz nach dem eigenen Rennstil zu gestalten. Nach der Fertigstellung lassen sich die Strecken veröffentlichen und mit anderen teilen, sodass die Motorfest-Community gemeinsam auf den Inseln Moloka’i und Lānaʻi in einer neuen, dynamischen Form Rennen fahren kann.

Am 6. Mai heißt es: Regeln brechen und die Open-World-Freiheit bis an ihre Grenzen ausreizen. Mit der RC Frenzy Playlist, einer Premium-Erweiterung für Season 9, erleben Spieler*innen puren – teilweise nostalgischen – Rennspaß in speziellen Events mit wilden RC-Cars. Enge Passagen, versteckte Geheimnisse und eine völlig neue Perspektive auf den hawaiianischen Archipel warten sowohl in den Playlist-Events als auch in der offenen Spielwelt.

Zusätzlich erweitert Season 9 das Spielerlebnis um einen neuen Island Playground mit Strecken in unterschiedlichsten Formen, Summit-Contest-Events, in denen Können und Stil gegeneinander antreten, sowie neue Aktivitäten in der Main Stage mit wöchentlich wechselnden thematischen Herausforderungen.



