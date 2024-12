The Crew Motorfest: Ubisoft wirbt um die Gunst der Spieler

Autor:, in / The Crew Motorfest

The Crew Motorfest: „Jetzt ist die beste Zeit beizutreten“ – Ubisoft wirbt um die Gunst der Spieler in einem neuen Video.

The Crew Motorfest ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Ubisoft Connect PC, im Epic Games Store und bei Amazon Luna erhältlich. Zudem ist es im Ubisoft+ Abonnement enthalten.

Ubisoft wirbt jetzt noch einmal um eure Gunst und demonstriert dabei in einem neuen Video, was Spieler erwartet.

Mit über 20 thematischen Playlists und einer Sammlung von mehr als 700 Fahrzeugen bietet The Crew Motorfest ein umfassendes Fahrerlebnis in einer offenen Welt. Das Year 2-Update ist der ideale Zeitpunkt, um in dieses ultimative Fahrerlebnis einzutauchen.