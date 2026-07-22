The Crew Motorfest: Zeigt Tipps für den Platin-Rang im Summit

7 Autor: , in News / The Crew Motorfest
Übersicht
Image: Ubisoft

The Crew Motorfest veröffentlicht den dritten Motorfest Mastery Guide mit Strategien für den Platin-Rang im Summit.

Ubisoft hat den dritten Teil der Motorfest Mastery-Videoreihe zu The Crew Motorfest veröffentlicht. Diesmal dreht sich alles um den Summit-Modus und den Weg in den Platin-Rang.

Gemeinsam mit Content Creator SirFixifogaming erhalten Spieler verschiedene Strategien und Tipps, um ihre Platzierungen im wöchentlichen Summit zu verbessern und regelmäßig die höchste Belohnungsstufe zu erreichen.

Die Motorfest Mastery-Reihe richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Fahrer und soll dabei helfen, verschiedene Spielmodi besser zu meistern.

Bereits angekündigt wurde außerdem die nächste Episode der Serie. Darin stehen die Grand Races im Mittelpunkt, mit Tipps und Strategien, um sich dort zu den besten Fahrern von The Crew Motorfest zu entwickeln.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu The Crew Motorfest

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Kreator78 87870 XP Untouchable Star 4 | 22.07.2026 - 16:35 Uhr

    Wirres Spiel. Habs versucht, aber ws will einfach zu hart forza kopieren. Teil 2 fand ich allerdings gut

    0
  2. Kenty 271610 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 22.07.2026 - 16:43 Uhr

    Hmm komisch, dass das Spiel im Vergleich zu Forza Horizon so wenige Spieler hat. Eigentlich ist es doch ziemlich ähnlich und auch noch im Game Pass über die Ubisoft Classics.

    0
    • ShadowTerror90 84055 XP Untouchable Star 2 | 22.07.2026 - 16:46 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Naja wer möchte schon einen Klon spielen wenn er das Original spielen kann ?

      War ja früher bei NFS Payback genau so auf Krampf Horizon kopiert aber ordentlich gefloppt.

      Ich fand Motorfest auch nicht gut wenn ich ehrlich bin.

      0
      • Kenty 271610 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 22.07.2026 - 17:02 Uhr
        Antwort auf ShadowTerror90

        Ich hatte es bisher nur mal bei den Free Play Days gespielt, aber eben auch nur kurz. Vielleicht schau ich es mir nochmal genauer an, weil es ja jetzt auch im Game Pass Ultimate enthalten ist.

        0
    • yorkischnuffi 1300 XP Beginner Level 1 | 22.07.2026 - 17:29 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Mir hat es sehr gut gefallen, vor allem die Präsentation von Autos und Strecken, viel besser als Horizon. Nur die Menüs find ich unübersichtlich. Bis auf die Online Erfolge ab ich alle, aber Horizon war doch motivierender.

      0

Hinterlasse eine Antwort