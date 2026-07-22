The Crew Motorfest: Zeigt Tipps für den Platin-Rang im Summit

The Crew Motorfest veröffentlicht den dritten Motorfest Mastery Guide mit Strategien für den Platin-Rang im Summit.

Ubisoft hat den dritten Teil der Motorfest Mastery-Videoreihe zu The Crew Motorfest veröffentlicht. Diesmal dreht sich alles um den Summit-Modus und den Weg in den Platin-Rang.

Gemeinsam mit Content Creator SirFixifogaming erhalten Spieler verschiedene Strategien und Tipps, um ihre Platzierungen im wöchentlichen Summit zu verbessern und regelmäßig die höchste Belohnungsstufe zu erreichen.

Die Motorfest Mastery-Reihe richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Fahrer und soll dabei helfen, verschiedene Spielmodi besser zu meistern.

Bereits angekündigt wurde außerdem die nächste Episode der Serie. Darin stehen die Grand Races im Mittelpunkt, mit Tipps und Strategien, um sich dort zu den besten Fahrern von The Crew Motorfest zu entwickeln.