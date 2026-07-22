The Crew Motorfest: Zeigt Tipps für den Platin-Rang im Summit

Ubisoft hat den dritten Teil der Motorfest Mastery-Videoreihe zu The Crew Motorfest veröffentlicht. Diesmal dreht sich alles um den Summit-Modus und den Weg in den Platin-Rang.
Gemeinsam mit Content Creator SirFixifogaming erhalten Spieler verschiedene Strategien und Tipps, um ihre Platzierungen im wöchentlichen Summit zu verbessern und regelmäßig die höchste Belohnungsstufe zu erreichen.
Die Motorfest Mastery-Reihe richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Fahrer und soll dabei helfen, verschiedene Spielmodi besser zu meistern.
Bereits angekündigt wurde außerdem die nächste Episode der Serie. Darin stehen die Grand Races im Mittelpunkt, mit Tipps und Strategien, um sich dort zu den besten Fahrern von The Crew Motorfest zu entwickeln.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wirres Spiel. Habs versucht, aber ws will einfach zu hart forza kopieren. Teil 2 fand ich allerdings gut
Hmm komisch, dass das Spiel im Vergleich zu Forza Horizon so wenige Spieler hat. Eigentlich ist es doch ziemlich ähnlich und auch noch im Game Pass über die Ubisoft Classics.
Naja wer möchte schon einen Klon spielen wenn er das Original spielen kann ?
War ja früher bei NFS Payback genau so auf Krampf Horizon kopiert aber ordentlich gefloppt.
Ich fand Motorfest auch nicht gut wenn ich ehrlich bin.
Ich hatte es bisher nur mal bei den Free Play Days gespielt, aber eben auch nur kurz. Vielleicht schau ich es mir nochmal genauer an, weil es ja jetzt auch im Game Pass Ultimate enthalten ist.
Mir hat es sehr gut gefallen, vor allem die Präsentation von Autos und Strecken, viel besser als Horizon. Nur die Menüs find ich unübersichtlich. Bis auf die Online Erfolge ab ich alle, aber Horizon war doch motivierender.
Danke dir, dann schau ich es mir nochmal an!
Werde wohl nicht mehr einsteigen, mir reicht Forza vollkommen aus.