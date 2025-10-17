The Crew Motorfest: Zukunft des Spiels mit Year 3 enthüllt

Ubisoft enthüllte spannende neue Inhalte für The Crew Motorfest während des Showcase 2025. Das Team von Ubisoft Ivory Tower präsentierte einen detaillierten Ausblick in die Zukunft von Year 3, beginnend am 5. November mit dem Launch von Season 8.

Das neue Kapitel verspricht einige der aufregendsten Inhalte: drei völlig neue Seasons, renommierte Kooperationen, communitybasierte Verbesserungen und einen brandneuen Year 3 Pass – all das erwartet die Spieler.

Bevor Ubisoft auf die Zukunft von Motorfest einging, bekräftigte das Unternehmen sein Engagement für The Crew 2. Dank des Feedbacks der Spieler ist ab sofort ein neuer Hybridmodus verfügbar. Dieser ermöglicht sowohl Online- als auch Offline-Spiel. Dies ist ein bedeutender Schritt, um die Langlebigkeit des Spiels zu sichern und es über Jahre hinweg zugänglich zu halten.

Aufzeichnung des Showcases:

Am 5. November startet mit Season 8 das dritte Jahr mit einem tiefen Einblick in die Ursprünge der Welt des Straßenrennens. Die neue Playlist namens „Street Riders“ bietet ein intensives Erlebnis, bei dem die Spieler einer geheimen Crew namens „Monkeys’ Kitchen“ beitreten. Dies ist ein künstlerisches und motorisiertes Kollektiv, das Straßenzüge in Bühnen verwandelt.

Spieler können sich auf freie Rennen ohne festgelegte Strecken, vollständig individualisierte Fahrzeuge sowie die Einführung der Stance Anpassungen und über 40 neue individualisierbare Markenfelgen freuen.

The Crew Motorfest erweitert außerdem die Zusammenarbeit mit BMW für Season 8. Eine eigene Playlist wird das Erbe der Marke erkunden, von ikonischen Klassikern bis hin zu modernen Innovationen, einschließlich des brandneuen BMW M2 CS, der exklusiv verfügbar ist.

Spieler werden hinter dem Steuer von BMW-Fahrzeugen sitzen, sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke, und durch exklusive Events tief in die DNS der Marke eintauchen. Eine weitere große Neuigkeit für PC-Spieler: The Crew Motorfest ist jetzt auf dem Steam Deck verfügbar und vollständig verifiziert, so können Fans das Motorfest-Erlebnis überallhin mitnehmen.

Year 3 bringt auch noch weitere Anpassungsmöglichkeiten. Spieer haben jetzt die Möglichkeit, Felgen zu modifizieren, durch eine Reihe von verschiedenen Materialien und Farben. Außerdem können sie authentische Markenfelgen ausrüsten. Die Neigung der Felgen ist jetzt ebenfalls anpassbar, ein Feature, das sich die Community schon lange gewünscht hat.

Ein neues Fortschritts- und Rangsystem wird The Grand Race erweitern und ein frisches Wettbewerbserlebnis bieten. Diese Ergänzungen verkörpern eine neue Ära für The Crew Motorfest. Jedes Detail ist wichtig und persönlicher Ausdruck wird zu einer treibenden Kraft.

Zur Feier des Starts von Year 3, erhalten alle Spieler ein kostenloses Auto, wenn sie sich innerhalb von drei Tagen nach der Showcase anmelden. Zudem ermöglicht der neue Friend Pass Besitzern von The Crew Motorfest, bis zu 3 Freunde einzuladen, um kostenlos und ohne Zeitbegrenzung im Crew-Modus zu spielen.

Der Year 3 Pass enthält 21 neue Fahrzeuge, von denen 4 direkt am ersten Tag verfügbar sind und 165 in monatlichen Drops veröffentlicht werden. Spieler, die bereits den Year 1 oder Year 2 Pass besitzen, erhalten ein exklusives Bonus-Hypercar: den „Cadillac CIEL Concept, 2011“.

Ab März startet Season 9, die bisher größte Season der Reihe. Mit dabei sind eine Kooperation mit NASCAR und der Launch eines mächtigen Werkzeugs namens Track Forge. Mit diesem können Spieler eigene Strecken bauen, teilen und spielen.

Neu sind auch ferngesteuerte Autos, mit denen Spieler die Welt frei erkunden, und bei besonderen Events ganz neu erleben können. Year 3 verspricht eine große Vielfalt an Content und frischen Erlebnissen, die angetrieben werden von der Leidenschaft der Community und der Kreativität der Studio Teams.

The Crew Motorfest ist verfügbar über Ubisoft+, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna sowie auf dem PC über den Ubisoft Store, den Epic Games Store und Steam (ebenfalls kompatibel und verifiziert auf dem Steam Deck ab dem 5. November).