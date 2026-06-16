The Crimson Maid: Verbindet Romantik und Mordfall ab Juli auf Xbox

The Crimson Maid erscheint im Juli für Xbox Series X|S und bietet ein Historiendrama voller Geheimnisse.

Ein abgelegenes Adelsanwesen, dunkle Familiengeheimnisse und ein rätselhafter Mord stehen im Mittelpunkt von The Crimson Maid. Das narrative Abenteuer erscheint am 14. Juli 2026 für Xbox Series X|S. Eine Demo ist bereits jetzt verfügbar.

Das Spiel kombiniert First-Person-Erkundung mit Visual-Novel-Elementen und leichten Rätseln. Spieler übernehmen die Rolle von Marius, der versucht, die Beziehung zu seiner zerstrittenen Familie wiederherzustellen. Gleichzeitig wird er von Irina fasziniert, einer jungen Dienstmagd, deren Ankunft das Leben auf dem Anwesen grundlegend verändert.

Im Verlauf der Geschichte erkunden Spieler das weitläufige Anwesen und dessen Umgebung, sprechen mit verschiedenen Figuren und decken Schritt für Schritt die Geheimnisse einer komplizierten Familienvergangenheit auf. Zahlreiche Charaktere verfolgen dabei eigene Ziele und verbergen ihre wahren Absichten.

Neben romantischen Elementen bildet ein Mordfall das zentrale Mysterium der Handlung. Durch Nachforschungen, Gespräche und Erkundungen kommen immer neue Hinweise ans Licht, die dabei helfen sollen, die Wahrheit aufzudecken.

Besonderen Wert legen die Entwickler auf die Entscheidungsfreiheit der Spieler. Viele Handlungen und Dialogoptionen beeinflussen den Verlauf der Geschichte und bestimmen letztlich das Schicksal von Marius.

The Crimson Maid wird von GrimTalin entwickelt und von Wales Interactive veröffentlicht.

Features im Überblick

Narrative Mischung aus Erkundung, Visual Novel und Rätseln

Historiendrama mit Romantik- und Krimi-Elementen

Entscheidungsbasierte Handlung mit mehreren Auswirkungen

Erkundbares Adelsanwesen und weitläufige Umgebung

Vielschichtige Charaktere mit verborgenen Motiven

Demo bereits verfügbar

Den neuen Trailer gibt es hier zu sehen: