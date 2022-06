The Cub: Kostet mehr von der Apokalypse

Autor:, in / The Cub

Nach einem erfolgreichen Auftritt auf dem Tribeca Games Festival und dem Guerilla Collective Showcase, gibt es jetzt einen neuen The Cub Gameplay-Trailer.

The Cub ist ein 2D-Plattform-Parkour-Spiel, das von klassischen SEGA-Spielen der 90er Jahre inspiriert ist – Das Dschungelbuch, Aladdin, König der Löwen – aber mit modernen Wendungen und Ideen. Das Spiel spielt in der gleichen postapokalyptischen Welt wie Golf Club: Wasteland, doch diesmal wird die Geschichte aus der Sicht derjenigen erzählt, die auf der Erde geblieben sind und überlebt haben, während die Superreichen vor dem Zusammenbruch der Gesellschaft auf den Mars geflohen sind.

Das Spiel gehörte kürzlich zu den letzten 9 Spielen, die vom Tribeca Games Showcase ausgewählt wurden und die in den Bereichen Storytelling, Kunst und Innovation neben anderen kommenden Titeln wie Oxenfree 2, Cuphead – The Delicious Last Course und A Plague Tale innovativ sind.

Nach einer weiteren Vorstellung bei The Guerilla Collective wird das Spiel auf dem SteamNext Fest im Juni 2022 zu sehen sein. Die spielbare Demo ist jedoch ab sofort auf Steam für jedermann zum Ausprobieren verfügbar gemacht worden. Sie bietet den Spielern einen Ausschnitt aus 3 verschiedenen Levels sowie eine gesunde Dosis der nächsten Welle von Radio Nostalgia From Mars – der charakteristischen Radiosendung mit Geschichten und Melodien, die von der ultra-reichen Kolonie auf dem Mars ausgestrahlt wird.