The Cube: Erste Details zum MMO-Shooter-RPG

Mundfish enthüllt The Cube zu enthüllen, einen neuen Multiplayer-RPG-Shooter, der in der retrofuturistischen Welt von Atomic Heart spielt.

Der Trailer, der während des Summer Game Fest enthüllt wurde, zeigte einen Blick auf die riesige, schwebende Struktur, die als Zentrum der Geschichte im Atomic Universe dienen wird.

The Cube befindet sich derzeit in Entwicklung für PC und Konsolen.

Einige Jahre nach den Ereignissen von Atomic Heart steht die Welt am Rande einer neuen Bedrohung. Ein mysteriöses, schwebendes Riesengebilde, bekannt als der Cube, ist zum Epizentrum immer gefährlicherer Phänomene geworden, und um die Menschheit zu retten, müssen die Spieler tief in seine Geheimnisse eintauchen – und überleben.

Oberflächlich betrachtet handelt es sich um ein geometrisch perfektes Objekt, doch in Wahrheit ist es ein anomaler, sich verändernder Ort, an dem es von bösartigen Feinden wimmelt.

Doch am furchterregendsten ist die Gleichung, die im Kern des Würfels verborgen ist. Die Entzifferung der Gleichung kann die Menschheit retten; gelingt dies nicht, bedeutet dies den Untergang.

„Wir bei Mundfish waren die Ersten in der Branche, die eine Technologie implementiert haben, die es ermöglicht, dass sich Tausende von Objekten gleichzeitig über riesige Geländeabschnitte bewegen und drehen können – online und in Echtzeit. Kein anderes Spiel hat das bisher geschafft“, sagt Robert Bagratuni, Gründer und CEO von Mundfish.

„Dies wurde dank unseres innovativen, proprietären Split-Rendering-Systems möglich, das die Art und Weise, wie Bewegungen in interaktiven Umgebungen gehandhabt werden, neu definiert. Die Technologie liefert selbst unter extremer Belastung maximale Leistung. In The Cube fühlen sich Physik, Ballistik und Schwerkraft völlig natürlich an – aber unter der Haube steckt Raketenwissenschaft. Das System ermöglicht nahtlose Übergänge, präzise Objektverfolgung und synchronisierten Multiplayer in einer lebendigen, sich ständig weiterentwickelnden Welt. Das ist ein echter technologischer Durchbruch.“