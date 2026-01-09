The Cube: Mysteriöser MMO‑Shooter zeigt Reality‑Twist

Der neue offizielle Trailer zu THE CUBE wirft einen intensiven Blick auf das ungewöhnliche MMO‑RPG‑Shooter‑Konzept, das sich um ein gigantisches, schwebendes Würfelgebilde dreht.

Dieses Konstrukt besteht aus rotierenden Reihen und Kanten, in dessen Innerem sich eine unbekannte Gleichung verbirgt – eine Formel, die in der Lage sein soll, die Gesetze der Realität selbst zu verändern. Die zentrale Frage des Trailers: Kannst du eine weitere Runde überleben?

Die Präsentation zeigt, wie Spieler sich durch die sich ständig verändernde Struktur kämpfen, während der Cube seine Umgebung manipuliert und neue Gefahren erzeugt. Das Setting kombiniert Sci‑Fi‑Mystik mit taktischem Shooter‑Gameplay und vermittelt das Gefühl, in einem lebenden, unberechenbaren System gefangen zu sein.

Zum Abschluss des Trailers wartet ein besonderes Highlight: ein erster Blick auf die Twins aus Atomic Heart, die offiziell ihren Weg in THE CUBE finden. Das Crossover sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit und deutet an, dass der Titel künftig weitere überraschende Kooperationen integrieren könnte.