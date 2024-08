The Dark Picture Anthology: Directive 8020: Ein brandneues Sci-Fi-Survival-Horrorabenteuer

Supermassive Games hat ein neues Sci-Fi-Survival-Horror-Abenteuer angekündigt: Directive 8020, ein neues Dark Pictures-Spiel für PC (Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Das Studio, das auch Until Dawn und The Quarry entwickelt hat, enthüllt nun das neuste Projekt: ein cinematisches Horror-Erlebnis. Directive 8020 verbindet Survival-Gameplay mit einer komplexen Story, in der Hollywood-Schauspielerin Lashana Lynch (Bob Marley: One Love, The Woman King) die Rolle der Astronautin Young übernimmt.

Das Spiel bietet neue Features, wie anhaltende Echtzeit-Bedrohungen, neue Stealth-Gameplay-Mechaniken und verbesserte interaktive Filmsequenzen, die von der Unreal Engine 5 unterstützt werden.

Über Directive 8020: Die Erde liegt im Sterben und der Menschheit läuft die Zeit davon. Zwölf Lichtjahre von der Heimat entfernt, bietet der Planet Tau Ceti f einen kleinen Funken Hoffnung. Als das Kolonieschiff Cassiopeia dort eine Bruchlandung macht, merkt die Besatzung bald, dass sie nicht allein ist.

Gejagt von einem außerirdischen Organismus, der in der Lage ist, seine Beute zu imitieren, muss die Besatzung der Cassiopeia ihre Verfolger überlisten, um es lebend nach Hause zu schaffen. Während sie um ihr Überleben kämpfen, werden sie mit der schwierigsten aller Entscheidungen konfrontiert: Um sich selbst zu retten, müssen sie das Leben aller Menschen auf der Erde riskieren. Im Weltraum nimmt der Tod viele Formen an.