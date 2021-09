The Dark Pictures Anthology House of Ashes: Ashley Tisdale spricht über ihren Charakter

Autor:, in / The Dark Pictures Anthology House of Ashes

Zur The Dark Pictures Anthology: House of Ashes wurde ein Video-Interview mit Ashley Tisdale veröffentlicht, die in der neuesten Episode der Anthologie die CIA-Agentin Rachel King verkörpert.

Im Interview spricht sie unter anderem über ihren Charakter, was ihr am Zusammenspiel mit ihren Kollegen besonders gefallen hat und wie sich die Arbeiten an einem Videospiel im Verglich zu echten Dreharbeiten an einem Filmset unterscheiden.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes erscheint am 22. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.