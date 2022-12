The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me: Accolades-Trailer mit Pressestimmen zum Horrorspiel

Der Accolades-Trailer zu The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me fängt Pressestimmen zum Horrorspiel ein.

Fünf Wochen ist es seit „The Devil in Me“, der vierte und letzte Teil von Season One der The Dark Pictures Anthology, veröffentlicht wurde.

Als Mitglied einer TV-Crew sind Spieler in einem originalgetreuen Nachbau des Mörderschlosses von H. H. Holmes, welches sich als mörderische Falle herausstellt, die der Gastgeber den Anwesenden stellt.

Wie die Kritiker ihrem Besuch im World’s Fair Hotel empfunden haben, wurde im Accolades-Trailer festgehalten.

Season One der The Dark Pictures Anthology inklusive The Devil in Me ist derzeit im Microsoft Store für 69,99 Euro statt 99,99 Euro erhältlich.

Schaut zusätzlich auch gerne in unseren XboxDynasty-Testbericht für weitere Informationen zum Spiel.