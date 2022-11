In drei neuen Videos könnt ihr euch Spielszenen aus The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me auf der Xbox Series X anschauen.

Morgen erscheint mit The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me der neuste Teil der Horrorspielreihe The Dark Pictures Anthology. In drei neuen Videos zeigen wir euch Spielszenen aus dem Horror-Hotel.

Wie wir in dieser News berichtet haben, könnt ihr am 18. November um 01:00 Uhr selbst loslegen und euch in das Horror-Hotel begeben.

In The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me erkundet ihr einen Nachbau der „Mörderburg“ von H.H. Holmes, einem Serienmörder.

Auch in dem neusten Teil der The Dark Pictures Anthology-Reihe gilt: Jede Entscheidung, die ihr treffen werdet, kann weitreichende Konsequenzen haben. Also entscheidet Weise!

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | Der Prolog

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | Auf den Spuren von H.H. Holmes Part 1

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | Auf den Spuren von H.H. Holmes Part 2

Weiteres Gameplay zeigen wir euch heute Abend gegen 20:00 Uhr im XboxDynasty Live-Stream auf Twitch.

