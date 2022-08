The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me: Benötigter Speicherplatz bekannt

Die Xbox-Version des interaktiven Dramas The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me benötigt einiges an freien Speicherplatz.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me ist nach Man of Medan, Little Hope und House of Ashes der vierte Teil der The Dark Pictures Anthology-Reihe und gleichzeitig das Finale von Season One.

Diesmal verschlägt es eine Gruppe Dokumentarfilmer unter mysteriösen Umständen in eine Nachbildung des „Murder Castles“ des berüchtigten Serienkillers H.H. Holmes. Nach und nach bemerkt die Crew, dass sie während den Dreharbeiten beobachtet und sogar manipuliert wird.

Wie der auf Microsoft, Windows 11, Windows Apps und Xbox Games spezialisierte Twitter-Account Aggiornamenti Lumia herausgefunden hat, wird das interaktive Drama von Supermassive Games auf Xbox-Festplatten mit 45 GB zu Buche schlagen.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me befindet sich für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC in Entwicklung und soll laut einem Leak am 30. November 2022 erscheinen.