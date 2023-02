The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me: Freunde Pass und Curator’s Cut verfügbar

Mit dem Freunde Pass können Besitzer von The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me das Spiel einmal gemeinsam mit einem Freund durchspielen.

Bandai Namco Entertainment stellt Besitzern von The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me zeitlich begrenzt einen Freunde Pass zur Verfügung.

Dabei kann das Spiel einmal komplett im Multiplayer-Modus „Gemeinsame Story“ mit einer weiteren Person, die das Spiel nicht besitzt, durchgespielt werden.

Und so funktioniert es: Zunächst überzeugt ihr einen Freund, die Testversion zu installieren, um mit euch in das Mörderschloss zu reisen. Stellt danach sicher, dass euer Spiel auf dem aktuellsten Stand ist und versendet die Einladung zum „Gemeinsame Story“-Modus. Stellt euch jetzt gemeinsam dem Horror, als Filmcrew in eine mörderische Falle zu tappen.

Zusammen mit dem „Friends Pass“ macht Bandai Namco Entertainment den „Curator’s Cut“ zugänglich, der nach dem ersten Durchspielen ermöglicht, eine neue Perspektive mit neuen Szenen zu entdecken.

Die Freunde Pass-Aktion läuft bis zum 16. März. Hier gibt es noch ein Video zu sehen:

The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me ist das Finale der ersten Staffel der The Dark Pictures Anthology-Reihe und für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und auf Steam erhältlich.