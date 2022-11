The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me: Launch-Trailer und über 80 Minuten 4K-Gameplay

Bandai Namco Europe veröffentlicht heute The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me. Das Finale der ersten Staffel der The Dark Pictures Anthology-Reihe ist ab heute für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und auf Steam erhältlich. Den Trailer gibt es hier: Erst gestern haben wir euch

Bandai Namco Europe veröffentlicht heute The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me. Das Finale der ersten Staffel der The Dark Pictures Anthology-Reihe ist ab heute für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und auf Steam erhältlich.

Den Trailer gibt es hier:

Erst gestern haben wir euch das Spiel im XboxDynasty Livestream gezeigt. Dazu könnt ihr euch über 80 Minuten Gameplay in 4K von der Xbox Series X anschauen:

In The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me werden die Spielerinnen und Spieler in eine Nachbildung des World’s Fair Hotels eingeladen, das ursprünglich vom amerikanischen Serienmörder H.H. Holmes erbaut wurde.

Sie übernehmen die Kontrolle über Lonnit Entertainment, einer Crew von Low-Budget-Dokumentarfilmer, die sich vom Besuch des Hotels hohe Einschaltquoten für ihr True-Crime-Format versprechen. Ihr Schicksal liegt in den Händen der Spieler, die unter Druck unmögliche Entscheidungen treffen müssen, während ihr mörderischer Gastgeber jeden ihrer Schritte beobachtet.

Neben einer neuen Geschichte und einer Starbesetzung bietet das Finale der ersten Staffel auch eine Reihe neuer Gameplay-Features. Die Charaktere können im Spiel klettern, springen, kriechen und erkunden Gebiete, die größer und komplexer sind als je zuvor.

Die Fans müssen einen kühlen Kopf bewahren, um die verschiedenen Rätsel zu lösen und das neue Inventarsystem und spezielle Charakterwerkzeuge im richtigen Moment einsetzen, um die Lonnit Entertainment Crew am Leben zu erhalten.

Wie bei allen Spielen der Reihe können sich die Spieler dem Grauen allein stellen oder sich im Mehrspielermodus zusammentun und online mit einer Person oder mit bis zu fünf Spieler im Couch-Modus spielen.