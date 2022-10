The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me: Schaurige Gameplay-Videos zum interaktiven Drama

In zwei neuen Videos könnt ihr euch Spielszenen aus The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me anschauen.

Ab sofort könnt ihr euch in zwei neuen Videos zu The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me Spielszenen aus dem interaktiven Drama anschauen.

Ein kleines Team von Dokumentarfilmern erhält eine mysteriöse Einladung in den Nachbau der „Mörderburg“, die ursprünglich vom Serienmörder H.H Holmes erbaut worden ist. Um die eigenen Einschaltquoten zu verbessern, nimmt das Team diese Einladung natürlich an, da es sich hierbei um die perfekte Kulisse für einen Dokumentarfilm handelt.

Erkundet jeden Winkel der „Mörderburg“ und löst die euch gestellten Rätsel. Werdet ihr das Team retten können?

Dark Pictures Anthology: The Devil in Me erscheint am 18.11. und kann für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.