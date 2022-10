The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me: Zweiter Teil des Interviews mit Jesse Buckley

Im zweiten Teil ihres Interviews zu The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me spricht Schauspielerin Jesse Buckley unter anderem über ihre eigenen Horror-Erfahrungen.

Im kommenden Horror-Titel The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me verkörpert Schauspielerin Jesse Buckley die Moderatorin Kate Wilder. Gemeinsam mit ihrem Film-Team verschlägt es sie in die berüchtigte „Mörderburg“ des Serienkillers H. H. Holmes, wo mysteriöse Dinge vonstatten zu gehen scheinen.

Wie es um ihre eigenen Horror-Erfahrungen steht, wie sie selbst in brenzligen Situationen handeln würde und was sie am von Supermassive Games entwickelten Horror-Titel besonders beeindruckt, verrät Jesse Buckley im zweiten Teil ihres Interviews zu The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me erscheint am 18. November für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.