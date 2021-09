The Dark Pictures Anthology: 15 Minuten Gameplay zu House of Ashes

Autor:, in / The Dark Pictures Anthology

Die ersten 15 Minuten Gameplay von The Dark Pictures Anthology House of Ashes im Video vorgestellt.

Zu The Dark Pictures Anthology House of Ashes könnt ihr euch jetzt die ersten 15 Minuten Gameplay zum kommenden Horrorspiel anschauen. Das dritte Spiel der Reihe dreht sich um eine gestrandete Militäreinheit, die sich durch einen verschütteten sumerischen Tempel tief unter der Erde bewegen muss.

Spannung und schwierige Entscheidungen bestimmen das Geschehen in House of Ashes:

The Dark Pictures Anthology House of Ashes wird am 22. Oktober 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC veröffentlicht.