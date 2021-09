Autor:, in / The Dark Pictures Anthology

Hier gibt es 20 Minuten Gameplay mit Kommentar des Game Directors zu The Dark Pictures: House of Ashes zu sehen.

Lehnt euch zurück, genießt euren Kaffee und schaut euch 20 Minuten Gameplay mit Kommentar des Game Directors zu The Dark Pictures: House of Ashes an:

Hier gibt es weitere 15 Minuten zu sehen und falls ihr weitere Informationen zu House of Ashes braucht, dann begebt euch zum Gamescom-Trailer mit weiteren Infos.