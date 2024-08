The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 Ankündigung steht unmittelbar bevor

Autor:, in / The Dark Pictures Anthology

Im Herbst 2022 hat die gefeierte Dark Pictures Anthology mit Season 1 und „The Devil in Me“ das Ende erreicht. Seither warten Fans vergeblich auf Season 2. Wie es scheint, hat das Warten bald ein Ende!

Die Entwickler Supermassive Games haben auf X ein Bild gepostet, welches mit den Worten „We hear Gamescom will be out of this world“, ganz klar eine Ankündigung auf der Gamescom erwarten lässt.

Wie schon in den Credits des letzten Teils „The Devil in Me“ zu sehen war, wird der nächste Teil den Namen „Directive 8020“ tragen. Weitere Details sollten dann ab dem 21. August 2024 zu erwarten sein.