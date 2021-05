The Dark Pictures Anthology: Erste Spielszenen zu House of Ashes veröffentlicht

Autor:, in / The Dark Pictures Anthology

In House of Ashes, der neuesten Episode von The Dark Pictures Anthology, seid ihr in einem vergrabenen Tempel gefangen!

Ihr seid den Dämonen in Little Hope entkommen, aber nun liegt etwas Unheimliches tief unter der Erde. Steigt hinab in die Unterwelt in The Dark Pictures: House of Ashes, das im Jahr 2021 erscheint. Ein exaktes Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben.

Bandai Namco Entertainment hat ein über acht Minuten langes Gameplay-Video zur neuesten Episode von The Dark Pictures Anthology veröffentlicht, das den Namen House of Ashes trägt:

Hier auch noch einmal der Teaser-Trailer: