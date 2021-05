The Dark Pictures Anthology: House of Ashes Gameplay-Premiere in dieser Woche

Autor:, in / The Dark Pictures Anthology

In dieser Woche findet die Gameplay-Premiere zu House of Ashes, dem neusten Abenteuer aus The Dark Pictures Anthology statt.

House of Ashes ist das neuste Standalone-Horror-Abenteuer aus The Dark Pictures Anthology von Bandai Namco Entertainment und Supermassive Games.

In dieser Woche findet die weltweite Enthüllung des Gameplays zu House of Ashes als Premiere statt.

In einem aktuellen Tweet, der mit einem Clip und kurzen Szenen versehen ist, werden wir an die Enthüllung erinnert, die am Donnerstag, um 18:00 Uhr unserer Zeit stattfindet.