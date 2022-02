The Dark Pictures Anthology: Namensrechte für fünf weitere Spiele registriert

Autor:, in / The Dark Pictures Anthology

Supermassive Games veröffentlichte bisher drei Teile aus der Horrorspielreihe The Dark Pictures Anthology.

Mit The Devil in Me wird die erste Season der Anthologie-Reihe in diesem Jahr zunächst ihren Abschluss finden.

Doch das Ende der Spielreihe selbst ist das noch lange nicht.

Denn, wie Twitter-User The_Marmolade beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) entdeckte, sind mindestens fünf weitere Teile der Reihe geplant, die offenbar für die nächste Season stehen.

The Dark Pictures: Directive 8020

The Dark Pictures: The Craven Man

The Dark Pictures: Winterfold

The Dark Pictures: Intercession

The Dark Pictures Presents: O Death

Neben den Namen wurden auch Grafiken zu den einzelnen Teilen veröffentlicht, die erste Hinweise auf die Handlung bzw. Ort geben könnten:

Here's the next few years of The Dark Pictures Anthology games: https://t.co/IWWLCvSUYu pic.twitter.com/QaWsyUaMQF — The_Marmolade (@the_marmolade) February 1, 2022