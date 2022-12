The Dark Pictures Anthology: Patch für Little Hope ausgerollt

Autor:, in / The Dark Pictures Anthology

Fans hatten nur noch wenig Hoffnung und hier ist er, der The Dark Pictures Anthology Patch für Little Hope.

Bandai Namco Entertainment hat einen neuen Patch für The Dark Pictures Anthology Little Hope veröffentlicht. Nach dem Patch von Man of Medan im September 2022, ist nun auch die Version 1.10 von Little Hope verfügbar.

Dieser Patch enthält:

Behebung mehrerer Probleme mit älteren Speicherdateien, die beschädigt wurden

Verbesserte Stabilität und Gesamtleistung des Spiels

Mehrere Probleme mit Sammelobjekten und Lagern behoben

Probleme mit der Sichtbarkeit von Menütexten behoben

Verbesserte Online-Lobby-Konnektivität

Bei einigen Spielern kann das gleiche Problem mit beschädigten Speicherdateien auftreten wie bei der Korrektur von Man of Medan Spieler, die das Spiel nach dem letzten Update mit bereits existierenden Spielständen gespielt haben, sind wahrscheinlich davon betroffen