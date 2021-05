The Dark Pictures Anthology: Weitere Details zur Story von House of Ashes

Autor:, in / The Dark Pictures Anthology

Erfahrt mehr über die Story und den Hintergrund von House of Ashes, dem neusten Teil der The Dark Pictures Anthology.

Gestern Abend enthüllte Bandai Namco erstes Gameplay zu House of Ashes, dem neusten Spiel aus der The Dark Pictures Anthology.

Während ihr euch in dieser Meldung die acht Minuten Gameplay anschauen könnt, verriet Will Doyle, Game Director von The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, weitere Details zum Spiel.

House of Ashes erscheint demnach für Xbox One und wird direkt für Xbox Series X und Xbox Series S optimiert sein.

Die Handlung des neusten Teils der Horrorspiel-Reihe wird euch ans Ende des Irakkrieges im Jahr 2003 versetzen, wo man euch einen Spezialauftrag zuweist. Allerdings gerät euer Team in einen Hinterhalt und ihr entdeckt zudem einen sumerischen Tempel, in dem Kreaturen lauern, die nicht von dieser Welt zu stammen scheinen.

„Unser Spiel spielt im Irak des Jahres 2003. Als sich der Konflikt dem Ende zuneigt, erhält eine militärische Eliteeinheit in Begleitung der CIA-Außendienstmitarbeiterin Rachel King den Auftrag, eine vermutete unterirdische Chemiewaffenanlage im Schatten des Zagros-Gebirges zu untersuchen.“ „Bei der Ankunft an den Koordinaten gerät der Suchtrupp in einen Hinterhalt einer lokalen Patrouille. Während des Kampfes öffnet ein Erdbeben Erdlöcher im Boden, die beide Seiten in die Ruinen eines verschütteten sumerischen Tempels stürzen. In der Dunkelheit unter der arabischen Wüste ist etwas Böses erwacht. Wild und unaufhaltsam, ein Nest von uralten und unirdischen Kreaturen hat eine neue Beute zu jagen…“

Wie der Game Director anmerkt, basiert jedes Spiel der Anthologie auch ein wenig auf Fakten. Über den geheimnisvollen Tempel sagte er daher: