The Dark Prophecy: Das Abenteuer für Achievement Hunter kann beginnen

Autor:, in / The Dark Prophecy

The Dark Prophecy geleitet euch ins dunkle Mittelalter, wo ihr das Königreich und die Magie retten müsst, in dem ihr knifflige Rätsel löst.

Das Mittelalter, jeder kennt es, man mag es oder man mag es nicht. Ihr spielt Jacob, einen ganz normalen Buben in dieser Mittelalter-Zeit und bekommt, während ihr gemütlich an einem See euch entspannt, an einem wunderschönen Tag einfach mal die Nachricht, dass ihr nun das Königreich und die magische Welt retten müsst. Na Danke, Zeit für ein Butterbrot hab ich auch nicht mal, na dann esse ich doch mal diese Beere, tot. Na gut, Checkpoint laden, dann gehe ich halten schwimmen, weil da unten was Schönes blinkt, tot.

Ihr merkt es schon, The Dark Prophecy macht es euch nicht einfach. Ihr müsst mit eurer Fantasie und guter Kombinationslogik Hinweise finden und kombinieren um an euer Ziel kommen, oder ihr schaut einfach die 3 Videos die euch anleiten wie es funktioniert (Pssst, sind auch kleine Achievement Guides) um euch ein bisschen unter die Arme zu greifen. Schreibt uns auch gerne Tipps rein, wenn ihr was findet, um einander zu helfen bei den Aufgaben.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.