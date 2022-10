The Darkest Tales: Action-Adventure erscheint am 13. Oktober

Trinity Team, die Entwickler hinter dem überwältigenden 500.000-Dollar-Crowdfunding-Erfolg „Slaps And Beans“, und der weltweit tätige Publisher 101XP freuen sich, das Veröffentlichungsdatum von The Darkest Tales bekannt zu geben, ihrem mit Spannung erwarteten alptraumhaften Action-Adventure-Titel, der am 13. Oktober 2022 auf Steam, Xbox, Nintendo Switch, GOG und 101XP erscheint.

Da Halloween vor der Tür steht, solltet ihr euch das Veröffentlichungsdatum schon jetzt in eurem Kalender markieren und euch auf tödliche Niedlichkeit vorbereiten, denn The Darkest Tales ist ab sofort auf der Wunschliste auf Steam verfügbar und kann noch heute auf 101XP vorbestellt werden.

In The Darkest Tales folgen die Spieler den Abenteuern von Teddy, einem mürrischen (aber dennoch liebenswerten) alten Bären, der zum Leben erweckt wurde, um seine Besitzerin Alicia zu retten, und Lighty, einer gesprächigen Glühkugel-Fee, die sich auf eine Reise durch verzerrte Märchenebenen begibt, die von alptraumhaften Feinden und spannenden Abenteuern bevölkert sind.

Begegnen Sie den Schrecken einer dunklen und verdrehten Welt, erforschen Sie wunderschöne und doch feindliche Gebiete, treffen Sie auf einst freundliche Märchenfiguren aus der Kindheit, die sich in das Böse verwandelt haben: ein fleischfressendes Rotkäppchen und ein monströser Pinocchio, um nur zwei zu nennen, und machen Sie sich bereit für eine herausfordernde Kletterpartie auf die gewaltige Bohnenstange. Überlebe, wo alle anderen versagt haben, indem du Teddys alte Besitzerin Alicia rettest und den Frieden in ihr Kinderbett zurückbringst.

Können Teddy und Lighty Alicias dämonische Träume abwehren, oder werden sich Teddys Nähte auflösen und Lightys Hoffnungen in der Dunkelheit verpuffen?

Merkmale:

„Wir freuen uns, heute das Veröffentlichungsdatum von The Darkest Tales bekannt geben zu können und sind gespannt, was unsere Fans von dieser teuflischen Variante der Märchengeschichte halten werden“, so Aleksandra Volskaya, Head of Brand Management & PR bei 101XP. „Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele Spieler unseren Prolog im Oktober letzten Jahres ausprobiert haben, und wir können es kaum erwarten, euch alle und noch mehr in wenigen Wochen in die Vollversion zu stürzen“.