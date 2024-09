The Day Before: Entwickler startet neue Kampagne via Kickstarter

Autor:, in / The Day Before

Nach dem katastrophalen Reinfall The Day Before kehrt Entwickler Fntastic mit einem neuen Spiel via Kickstarter zurück.

Das Survival-MMO The Day Before wurde bekanntlich im Januar abgeschaltet. Weniger als zwei Monate nach dem desaströsen Release auf Steam.

Fntastic als verantwortlicher Entwickler konnte so gut wie keines der Versprechen einhalten. Da man sich im Vorfeld mit Gameplay und Videos zurückhielt, zweifelten viele Spieler an der Echtheit und die Gerüchteküche wurde immer wieder angeheizt, ob The Day Before denn tatsächlich erscheinen werde.

Nach dem vergeigten Early Access mit haufenweise negativen Bewertungen im Dezember war schnell klar: Das Spiel ist ein Fiasko.

Entwickler Fntastic machte recht schnell dicht und verkündete nur wenige Tage später seine Schließung.

Doch das sollte nicht das Ende des Entwicklers sein.

Fntastic kündigte diese Woche seine Rückkehr an. Darin entschuldigte man sich für The Day Before und gab an, dass jeder eine zweite Chance verdient hätte.

„Jeder hat eine zweite Chance verdient. Wir entschuldigen uns zutiefst bei allen für The Day Before und übernehmen die volle Verantwortung für das, was passiert ist.“ „Seht euch unseren Plan Fntastic 2.0 an, in dem wir erklären, wie wir unsere Fehler aus der Vergangenheit beheben und uns darauf vorbereiten, besser zurückzukehren.“

Unter „Fntastic 2.0“ legte man einen Plan dar und zeigte für einen Trailer zu Escape Factory, einem physikbasierten Multiplayer-Koop-Fluchtspiel für 4-8 Spieler, welches über Kickstarter finanziert werden soll.

Ziel der Kampagne sind 13.937 Euro. Bislang fanden sich 15 Unterstützer, die 370 Euro investiert haben.

Was glaubt ihr: Haben die Entwickler nach The Day Before eine zweite Chance verdient?