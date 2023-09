The Day Before: Hinweis auf Namensänderung in Dayworld

Autor:, in / The Day Before

Das postapokalyptische MMO The Day Before könnte in Dayworld umbenannt werden.

Anfang des Jahres war The Day Before von Steam verschwunden, was die Gerüchte schürte, dass es das Spiel gar nicht gebe. Doch das lag vielmehr daran, dass der Entwickler gar nicht die Namensrechte für das Survival-MMO besaß.

Eine Lösung mit dem Rechteinhaber scheint man bis heute nicht gefunden zu haben, denn das Spiel könnte unter einem neuen Namen veröffentlicht werden.

Künftig könnte The Day Before unter dem Namen Dayworld auf den Markt kommen. Grund für die Annahme ist eine Anmeldung beim United States Patent and Trademark Office, die von Entwickler Fntastic vorgenommen wurde.

Sollte das nicht als reine Vorsichtsmaßnahme geschehen sein, dann dürfte der neue Name sicherlich bald verkündet werden, schließlich erscheint The Day Before im November für PC und später auch für Konsolen.