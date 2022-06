The Day Before: MMO wird teilweise von unbezahlten Freiwilligen entwickelt

Autor:, in / The Day Before

Die Entwicklungsarbeiten von The Day Before werden teilweise von unbezahlten Freiwilligen geleistet.

Fntastic arbeitet schon seit geraumer Zeit an The Day Before, einem Open-World-Survival-MMO. In einem postpandemischen Amerika voller Infizierter kämpfen die Spieler um ihr Überleben.

Erst im Mai wurde die Verschiebung des Spiels um rund ein Jahr bekannt, wohl auch, weil man auf die Unreal Engine 5 wechselte. The Day Before erscheint nun am 1. März 2023 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Der Wechsel der Engine könnte aber nicht nur ein Faktor gewesen sein, warum das Spiel später erscheint. Denn wie sich herausstellt, besteht das Entwicklerteam komplett aus Freiwilligen.

Aus der Tatsache macht der Entwickler auch kein Geheimnis. Denn es ist auf der Webseite nachzulesen.

Demnach gibt es zwei Arten von Freiwilligen: Teilzeit und Vollzeit. Während die Vollzeit-Freiwilligen ein Gehalt bekommen und ihre Anzahl begrenzt ist, erhalten die Teilzeit-Freiwilligen „coole Belohnungen, Teilnahmezertifikate und kostenlose Codes“.

Die Arbeiten der Teilzeit-Freiwilligen reichen dabei von Übersetzungen bis hin zur Moderation der Community. Wer über einzigartige Fähigkeiten verfügt, kann zudem die Projekte des Entwicklers verbessern oder neue spezielle Funktionen erstellen.